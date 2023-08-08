Общество 08 августа 2023, 14:53 Облако саранчи накрыло Астраханскую область Жительница Астраханской области заметила большое количество Саранчи в районе Лимана Соцсети

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Огромное количество саранчи прилетело в район Лимана в Астаханской области. Местная жительница сняла нашествие на видео, оно появилось в Telegram-канале Baza.

«Я думала это дым, а это саранча», — сказала женщина, наблюдая за происходящим из машины.

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На кадрах видно, что саранча, больше похожая на стаю птиц, летит в небе над дорогой. Люди специально останавливались, чтобы посмотреть на это необычное зрелище.

Жители региона уже наблюдали огромное количество саранчи в конце июля. Речь о людях. которые находятся в населенных пунктах Лиман, Промысловка, Яндыки.

«Местные жители решили отпугнуть прожорливых насекомых шумом, как это делали предки», — сказано в материале в группе «АРБУЗ — Отборные астраханские новости» в соцсети «ВКонтакте».

Люди стучали ведрами, тазами и палками в руках, некоторые включали сигнализацию. Насекомые селы на часть участков земли, после этого там «не осталось ничего живого».