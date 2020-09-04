Ученые раскрыли причину исчезновения цивилизации на острове Пасхи

Группа ученых из разных стран изучали загадку исчезновения древней цивилизации на на Рапа-Нуи (остров Пасхи). В итоге они пришли к выводу, что главной причиной стало изменение климата и экосистемы.

Для начала ученые опровергли две традиционные теории исчезновения населения острова. К первой относится кризис из-за слишком большой эксплуатации природных ресурсов, а к другой — появление европейцев. Во время своих исследований специалисты доказали, что обе версии являются неверными, пишет сайт Phys.org.

Древняя цивилизация, как решили исследователи, столкнулась с тремя социальными проблемами. Первый коллапс произошел между 1450–1550 годами, когда случился Малый ледниковый период. Следующий спад произошел в 1772 году после прибытия европейцев. Позже остров охватили эпидемические болезни и торговля рабами.

Все это населению удалось пережить, а главной причиной упадка стали долгосрочные изменения климата. Они сказались на способности производить продукты питания. По словам ученых, к изменениям привело снижение количества дождей. Жители острова пытались адаптироваться к новым условиям, поэтому постепенно превратились в обычных аграриев.

Остров Пасхи получил широкую известность из-за моаи — каменных статуй. Территория является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.