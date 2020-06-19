Церковь и Банк Англии попросили прощения за работорговцев

На фоне протестов, связанных с притеснением темнокожих, Церковь и Банк Англии извинились за некоторых своих предшественников. Часть из них в прошлом была связана с работорговлей.

Университетский колледж Лондона составил базу данных из 47 тысяч британцев, которые после отмены рабства в 1833 году получали от государства компенсацию в размере 31 миллиарда долларов (в пересчете на сегодняшние деньги). Правительство также платило и владельцам плантаций. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Исследователи выяснили, что около 100 священников из Церкви Англии наживались на рабстве. Среди них был и епископ. Теперь священнослужители называют этот факт крайне стыдным.

Кроме того, доходы от торговли рабами получили шесть управляющих Банка Англии и четыре его директора. Финансовая организация впредь не будет использовать изображение этих людей. Представители банка назвали тот период «неприемлемой частью английской истории».

Специалисты провели такую работу из-за массовых протестов в США и Европе на тему расизма. А началось все в американском Миннеаполисе, где в конце мая после жесткого задержания скончался афроамериканец Джордж Флойд.

После этого полицейский в Атланте убил темнокожего Рэйшарда Брукса. Однако недавно в Штатах появилась и позитивная новость, связанная со стражами порядка. Один из них спас ребенка афроамериканки.