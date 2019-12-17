Истуканам-моаи на острове Пасхи нашли объяснение

Каменные истуканы-моаи на острове Пасхи устанавливались полинезийцами для сохранения плодородия земли. К такому выводу пришла группа археологов, изучивших статуи у вулкана Рано Рараку.

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили нашла научные доказательства того, что статуи возводились у вулкана для повышения урожайности земель острова. Об этом говорится в релизе на сайте Phys.org.

Так, химический состав почвы возле Рано Рараку содержит высокую концентрацию фосфора и кальция, эти элементы необходимы для хорошего урожая. Так что, считают ученые, подножие вулкана служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель. Анализ почвы также показал, что в древности здесь действительно выращивали ряд культур.

Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется Джоанна Ван Тилбург исследователь.

Остров Пасхи считается одним из самых загадочных мест на Земле во многом из-за гигантских истуканов-моаи, оставленных цивилизацией полинезийцев Рапануи. Цивилизация исчезла с острова еще до прибытия туда европейцев. Среди причин гибели людей называют истощение ресурсов и войны между разными племенами аборигенов.