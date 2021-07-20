Россиянам рассказали, как заставить арендодателя поставить кондиционер

Далеко не во всех съемных квартирах установлены кондиционеры. Но в период аномальной жары можно заставить арендодателя поставить технику. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам юриста, в летнее время температура воздуха в квартире должна составлять +20…+28 градусов. Нормы прописаны в ГОСТ 30494 — 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

«В любом договоре о сдаче квартиры должен быть пункт, в соответствии с которым, квартира предоставляется в состоянии, пригодном для проживания. Жара свыше +28 градусов — условие, которое делают жилое помещение не пригодным для проживания», — пояснил Соловьев агентству «Прайм».

Он добавил, что во время жары можно потребовать у хозяина квартиры установить кондиционер. Если арендодатель отказывается приобрести технику, то можно заявить о снижении платы за жилье. Арендатор имеет право платить на 50% меньше в течение периода, когда нарушались санитарные нормы. Также можно досрочно расторгнуть договор аренды без каких-либо штрафов.