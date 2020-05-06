Ученые нашли 200 мутаций коронавируса. Среди них есть и опасные

«Обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку», — говорится в документе.

Еще ученые подтвердили, что пандемия началась гораздо раньше — в промежутке между 6 октября и 11 декабря 2019 года. Локальные эпидемии возникали в некоторых странах в разное время.

Одну из опаснейших мутаций обнаружили в Европе. По одной из теорий, изменение вируса связано с иммунной системой. Вирус у некоторых людей может только усиливаться с течением времени. При такой мутации время появления вакцины может отодвинуться.

Ранее агрессивные мутации обнаружили и китайские ученые. Изменения вируса заметили у пациентов из Италии и Испании. Также специалисты выяснили, что развитие болезни зависит от конкретной мутации. У некоторых пациентов в легких коронавирус нашли уже после выздоровления.