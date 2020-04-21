Ученые нашли самую агрессивную мутацию коронавируса

Китайские ученые предупредили о появлении нескольких штаммов коронавируса. Они отличаются по степени вирусности и способности уничтожать клетки.

Ученые проанализировали образцы мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов из Ханчжоу на предмет того, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их. Результаты исследования опубликованы на портале MedRxiv.

Самые агрессивные мутации из обнаруженных учеными распространяются в Италии и Испании. Самые слабые, по наблюдениям китайских исследователей, — в США.

Авторы исследования утверждают, что они первыми смогли доказать, как мутация коронавируса влияет на патогенез болезни. По мнению китайских ученых, самые агрессивные штаммы могут достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки по сравнению с самыми слабыми.

В то же время в работе говорится, что слабый штамм не означает, что у человека не будет тяжелых симптомов. У двух пациентов со слабой мутацией, которые были проанализированы в рамках этого исследования, болезнь протекала тяжело. Более старшего из них даже клали в реанимацию.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре. По последней информации, по всему миру его подхватили 2,4 миллиона человек. Больше всего случаев — в США. Американские ученые считают, что большинство случаев заражений коронавирусом в Нью-Йорке произошли из Европы, а не из Китая.