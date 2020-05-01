Коронавирус может вернуться? Врачи нашли частицы вируса в легких пациента после его выздоровления

Частицы коронавируса могут оставаться глубоко в легких человека даже после выздоровления. Российские ученые заявляют, что беспокойство пока преждевременно.

О том, что коронавирус может жить в организме человека даже после выздоровления от инфекционной болезни, недавно узнали китайские ученые. 78-летняя женщина успешно прошла курс лечения от COVID-19 и была выписана из больницы уже после того, как мазки на коронавирус три раза дали отрицательный результат. Но буквально на следующий день женщина умерла от сердечного приступа. Вскрытие показало, что в ее легких оставались частицы вирусов, которые не вызывали при этом никаких явных симптомов.

Очевидно, смерть пациентки никак не связана с COVID-19. Тем не менее обнаружение скрытых частиц коронавируса вызвало серьезное беспокойство китайских врачей. В местном научном журнале даже вышла целая статья, в которой ученые заявили о необходимости усовершенствования методов локализации частиц вирусов в организме.

Впрочем, российские коллеги пока не видят поводов для беспокойства. Собственно, тот факт, что вирус продолжает жить в организме даже после выздоровления, уже давно не новость. Например, недавно академик РАН Александр Чучалин на конференции с Путиным заявлял о том, что заразившийся коронавирусом может всю жизнь с ним потом жить, вирус как бы становится частью мира человека. «360» недавно рассказывал о бессимптомном заражении коронавирусом. Здесь получается то же самое: если человек переносит вирус без симптомов, то это означает, что его организм приспособился к вирусу и больше ему заболевание, вероятнее всего, не грозит. Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев подтвердил, что если внешне на здоровье человека вирус никак не проявляется, то для него опасности уже не представляет.

Вирус в легких опасен только тогда, когда он выделяется и обнаруживается в пробах слюны и носоглотки. Если тесты не обнаруживают вирус — значит, он и неопасен Виктор Зуев.

Дело в том, что лечение чаще всего направлено на уничтожение не самого вируса в организме, а его последствий — снятие воспаления легких, например. Для самого больного может в итоге оказаться даже плюсом, если частицы вируса в его организме останутся.

Другое дело, что даже при бессимптомном варианте вирус может передаться другому человеку и для него уже оказаться опасным. Видимо, это и подталкивает китайских врачей к тому, чтобы устранять даже частицы вируса в организме пациента, которые внешне никак на него не влияют.

Впрочем, коронавирус пока еще только изучают, и человечеству еще предстоит узнать много нового о нем. Например, на данный момент неясно, гарантирует ли бессимптомный перенос пожизненный иммунитет.

Существуют разные примеры вирусных заболеваний: например, корью большинство людей болеют один раз в жизни. А вот гриппом можно болеть неоднократно, потому что его вирус-возбудитель больше склонен к мутации. Как будет в случае с COVID-19, пока сказать невозможно — слишком мало времени прошло.

Поэтому ученые продолжают внимательно присматриваться к коронавирусу и призывают не делать поспешных выводов из единичных случаев.