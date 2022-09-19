Ученые открыли структуру ДНК, влияющую на старение | 360°

Наука 19 сентября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

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Viber Ученые открыли структуру ДНК, влияющую на старение Nature: ученые из Нидерландов открыли структуру ДНК, влияющую на старение Warren Umoh / Unsplash.com

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Специалисты Лейденского института физики в Нидерландах выявили ранее неизвестную структуру теломерной ДНК. Она может влиять на продолжительность жизни, сообщил журнал Nature.

Ученые выяснили, что существует ранее неизвестный способ укладки нуклеосом в теломерах. При нем спираль ДНК частично обнажается и становится уязвимой для повреждений. Эта уязвимость способна отразиться на продолжительности жизни, подчеркнули специалисты. Они намерены изучить все возможные модификации теломерной структуры и ее связи со старением организма.

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