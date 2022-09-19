Ученые открыли структуру ДНК, влияющую на старение | 360°

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Ученые открыли структуру ДНК, влияющую на старение

Nature: ученые из Нидерландов открыли структуру ДНК, влияющую на старение

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Специалисты Лейденского института физики в Нидерландах выявили ранее неизвестную структуру теломерной ДНК. Она может влиять на продолжительность жизни, сообщил журнал Nature.

Ученые выяснили, что существует ранее неизвестный способ укладки нуклеосом в теломерах. При нем спираль ДНК частично обнажается и становится уязвимой для повреждений. Эта уязвимость способна отразиться на продолжительности жизни, подчеркнули специалисты. Они намерены изучить все возможные модификации теломерной структуры и ее связи со старением организма.

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Более трех месяцев назад родился первый в мире клонированный арктический волк. Сделать это сумели ученые из Китая. По словам генерального директора компании SinoGene Ми Цзидуна, разработка позволит сделать большой шаг «в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных».

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А ученые из Королевского университета Белфаста разработали специальную пленку, уничтожающую вирусы. Исследователи из Северной Ирландии отметили, что технология позволяет убивать разные инфекции, включая SARS-CoV-2.

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