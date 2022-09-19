Ученые из Китая первыми в мире клонировали арктического волка | 360°

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Ученые из Китая первыми в мире клонировали арктического волка

Гендиректор SinoGene Цзидун сообщил о первом в мире клонировании арктического волка

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Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка (Canis lupus arctos). Об этом сообщил генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун, передало РИА «Новости».

«Сто дней назад родился первый в мире клонированный арктический волк, мы организовали пресс-конференцию, чтобы вместе засвидетельствовать этот важный день, и я считаю, что это не только достижение компании SinoGene и харбинского полярного парка, но также наша новая попытка и прорыв в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных», — сказал он на презентации.

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Первый клон появился на свет в лаборатории SinoGene в районе Пекина Чанпин 10 июня 2022 года. Соматические клетки взяли из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая, завезенной в Харбинский полярный парк в августе 2006 года из Канады. Суррогатной матерью для вынашивания стала собака породы бигль.

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По словам Цзидуна, для собак эта процедура безопасна, а здоровье и продолжительность жизни клонированных особей ничем не отличается от обычных. Например, волчица Мая дожила до 17 лет и умерла в августе 2021-го, но за год до этого она успела стать донором клеток для клонирования волчат.

Ранее стало известно, что ученые НИУ МИЭТ и Сеченовского университета первыми в мире разработали способ заживления ран и внутренних органов без возникновения рубцов. Они изобрели способ спаивания ткани с помощью лазера.

Ученые

Китай

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