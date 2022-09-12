Ирландские ученые создали пластиковую пленку для истребления вирусов | 360°

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12 сентября 2022, 13:28

Ирландские ученые создали пластиковую пленку для истребления вирусов

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Команда ученых из Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия) создала пластиковую пленку, способную уничтожать попадающие на ее поверхность вирусы. Об этом написал журнал Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

В исследовании говорится, что пленка имеет тонкий слой частиц, которые поглощают ультрафиолетовый свет и производят активные формулы кислорода, убивающие вирусы, в том числе SARS-CoV-2, сообщило РИА ФАН.

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Ранее специалисты из России, США и Китая доказали эффективность препарата на основе умифеновира, лечащего коронавирус. Лекарство уже включили в список рекомендаций Минздрава РФ по борьбе с инфекцией.

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