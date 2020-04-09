Ученые из Австралии нашли препарат, подавляющий коронавирус за 2 дня

Австралийские ученые нашли препарат, который способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах за 48 часов. Таким свойством обладает антипаразитарный препарат ивермектин.

Действие ивермектина на коронавирус проверили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Antiviral Research.

В ходе эксперимента они добавляли лекарство в инфицированные клетки спустя два часа после заражения. Выяснилось, что благодаря одной дозе препарата через сутки доля вируса уменьшается на 93%, а через два дня — более чем на 99%.

«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — отметили авторы исследования.

Ученые выразили надежду, что их исследование поможет в поисках лекарства от COVID-19. Ивермектин, по их мнению, может хотя бы снизить вирусную нагрузку и ограничить передачу инфекции от человека к человеку.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, заболели больше 1,5 миллиона человек.