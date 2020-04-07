Лекарство от коронавируса появится в России через неделю. Что нужно знать о «Фавипиравире»

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о том, что уже на следующей неделе в страну прибудет первая партия лекарства «Фавипиравир», которое может помочь в лечении коронавируса. Что это за препарат, и вылечит ли он COVID-19 — в материале «360».

Еще в 2014 году японская компания Fujifilm Holdings Corp. разработала противовирусный препарат Avigan (Фавипиравир), за которым сегодня к японскому правительству обратилось сразу несколько государств. Несмотря на то, что официально лекарств, излеивающих коронавирус нового типа, в мире пока нет, некоторые препараты уже готовы доказать свою эффективность.

Лекарство от COVID-19

Изначально препарат Фавипиравир создавался как противовирусное средство, которое используется при лечении гриппа. По данным японских производителей, уже проводивших исследования эффективность препарата, Фавипиравир может быть эффективен и при коронавирусе, если доза будет в три раза больше, чем необходимая для лечения гриппа.

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова подтвердила, что Фавипиравир показал себя как прекрасный противовирусный препарат.

«Японская медицина и японские препараты достаточно успешны и прогрессивны. В условиях пандемии весь мир заинтересован в противовирусной терапии, которая работает», — сказала она «360».

Причем Япония намерена предоставить препарат зарубежным коллегам в том числе и для того, чтобы расширить клинические исследования в сотрудничестве с учеными разных стран. Это должно способствовать наискорейшему выявлению различных побочных эффектов и дальнейшему развитию лекарства. Японская же компания планирует закончить клинические испытания Фавипиравира при коронавирусе к июню.

Среди прочего, по информации японских ученых, Фавипиравир качественно отличается от других противовирусных и противогрппозных препаратов тем, что он более агрессивен и применяется при высокопатогенных вирусах, которые устойчивы к другим препаратам. Свою эффективность Фавипиравир проявил при лечении Эболы и некоторых других серьезных вирусных заболеваний.

То, что это эффективный противовирусный препарат при тяжелых вирусных инфекциях, не вызывает сомнений. Насколько он эффективен при COVID-19 у нас, покажет только опыт Виктория Преснякова Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек

Проблемы применения

В Японии распространение и массовое прозводство Фвипиравира возможно только по особому разрешению министра здравоохранения, труда и благосостояния страны из-за опасных побочных эффектов, которые он может вызывать.

В то же время в Китае тестировать препарат начали еще несколько месяцев назад, так как патент на исключительное использование формулы истек и китайские ученые смогли воспроизвести формулу. 17 марта, как сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на китайское издание, Министерство науки и технологий КНР на основе двух клинических исследований заявило об эффективности препарата против COVID-19.

Однако вопросов к действенности препарата в случае с конкретным коронавирусом по-прежнему много. Например, вызывает сомнение в действительной надежности препарата то, что его клинические иссдедования на пациентах с COVID-2019 длились меньше месяца.

Ведущий фармацевт и генеральный директор ГУП Московской области «Мособлфармация» Ирина Булыгина отметила в разговоре с «360», что для надежных результатов препарат еще слишком молод и не имеет достаточно обширной применительной практики.

«Для таких препаратов это не срок — пять-шесть лет. Опять же, [в клинических исследованиях] берется средний результат, а люди разные, с разными сопутствующими патологиями, за пять лет эта статистика не может быть выработана», — объяснила она.

Булыгина также подчеркнула, что только опыт исследований на пациентах с коронавирусом в России сможет показать потенциал эффективномти препарата, так как в разных условиях и при разных исходных данных пациентов препарат и вирус могут вести себя по-разному, а потому и большое количество побочных эффектов может ждать врачей в будущем.

Кроме того, разработчики препарата отмечают, что среди наиболее серьезных «побочек» Фавипиравира — негативное влияние на плод при беременности. При применении лекраства обнаружилось, что риск рождения ребенка с различными отклонениями увеличивается. Это также одна из причин, по которым в Японии лекарство так и не поступало в открытую продажу.