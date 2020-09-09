Испытания вакцины от COVID-19 AstraZeneca приостановили. Один из добровольцев почувствовал себя плохо

Клинические испытания вакцины англо-шведской компании AstraZeneca от коронавируса остановили. Это произошло после того, как в Великобритании один из добровольцев почувствовал себя нехорошо.

Представитель компании сообщил, что о не очень хорошей реакции волонтера стало известно во время проверки. После этого испытания приостановили, сообщил портал Stat News.

Сейчас AstraZeneca «работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний». В чем именно выражается нежелательный побочный эффект, не уточняется.

Однако источники отметили, что участник испытаний должен поправиться. Также инсайдеры добавили, что этот случай повлиял и на другие тестирования вакцины AstraZeneca. Когда процесс возобновиться, неясно.

Вакцину специалисты AstraZeneca разрабатывают вместе со учеными из Оксфорда. В США препарат перешел к третьей стадии испытаний в августе. Также работа ведется в Великобритании, Бразилии, ЮАР. Соединенные Штаты тестируют вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и Modernа.

Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса считается российский препарат «Спутник V». Ее уже выпустили в гражданский оборот. Массовая вакцинация должна начаться в октябре 2020 года.