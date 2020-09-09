Коронавирус за сутки подтвердили у 5218 россиян
Полностью выздоровели еще 6409 жителей страны. Всего поправившихся теперь 856 458. Врачи не смогли помочь 18 135 пациентам. За последние 24 часа скончались 142 наших соотечественника.
В пятерке регионов по выявленным за сутки случаям заболевания первое место занимает Москва, где COVID-19 подтвердили у 642 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 218 инфицированных, на третьем — Московская область (+164 случая). Замыкают топ-5 Нижегородская и Ростовская области — 159 и 153 новых коронавирусных больных соответственно.
На 9 сентября в России, сообщили в Роспотребнадзоре, провели свыше 39,2 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 328 тысяч анализов. Медики оставили под наблюдением 205 384 россиянина из-за подозрений на коронавирус.
Мэр Москвы Сергей Собянин усомнился в том, что РФ накроет второй волной коронавируса. За это нужно благодарить существующую систему здравоохранения. Если новая вспышка все-таки будет, ограничения столицу ждут минимальные. О пандемии, уверил градоначальник, люди не вспомнят уже через полтора года.
С середины сентября в РФ планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19. Наша страна стала первой в мире, где зарегистрировали препарат от коронавируса.