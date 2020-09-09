Коронавирус за сутки подтвердили у 5218 россиян

За сутки в России подтвердили 5218 случаев коронавируса в 83 регионах. Инфекцию с начала эпидемии подхватили уже 1 041 007 россиян. Количество проведенных на COVID-19 тестов перевалило за 39 миллионов.

Полностью выздоровели еще 6409 жителей страны. Всего поправившихся теперь 856 458. Врачи не смогли помочь 18 135 пациентам. За последние 24 часа скончались 142 наших соотечественника.

В пятерке регионов по выявленным за сутки случаям заболевания первое место занимает Москва, где COVID-19 подтвердили у 642 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 218 инфицированных, на третьем — Московская область (+164 случая). Замыкают топ-5 Нижегородская и Ростовская области — 159 и 153 новых коронавирусных больных соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 9 сентября в России, сообщили в Роспотребнадзоре, провели свыше 39,2 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 328 тысяч анализов. Медики оставили под наблюдением 205 384 россиянина из-за подозрений на коронавирус.

Мэр Москвы Сергей Собянин усомнился в том, что РФ накроет второй волной коронавируса. За это нужно благодарить существующую систему здравоохранения. Если новая вспышка все-таки будет, ограничения столицу ждут минимальные. О пандемии, уверил градоначальник, люди не вспомнят уже через полтора года.

С середины сентября в РФ планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19. Наша страна стала первой в мире, где зарегистрировали препарат от коронавируса.