Технологии 15 декабря 2022, 12:10 Космонавты МКС нашли повреждение обшивки на корабле «Союз МС-22» Роскосмос: внешняя обшивка корабля «Союз МС-22» получила повреждения Роскосмос

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Прервавший выход в открытый космос российского экипажа МКС связан с повреждением внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Об этом сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

В госкорпорации напомнили, что для проведения плановых работ вне станции в космос вышли Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. В этот момент сработал сигнал о падении давления в системе охлаждения корабля «Союз МС-22».

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Осмотрев корабль космонавты обнаружили утечку и вернулись на станцию. Член российской миссии Анна Кикина при помощи установленной на внешнем манипуляторе камеры сфотографировала и сняла видео внешней обшивки. Все данные поступили специалистам на Земле.

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В данный момент все системы МКС и корабля «Союз МС-22» работают штатно. Угрозы для экипажа нет. После изучения данных специалисты примут решения по дальнейшим действиям и подготовят инструкции для космонавтов.

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли с МКС для переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», но из-за сработавшего сигнала систем безопасности эту работу прервали.