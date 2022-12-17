Наука 17 декабря 2022, 21:27 Роскосмос рассказал о ситуации с кораблем «Союз МС-22» Роскосмос: полет космонавтов на МКС продолжается в штатном режиме

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Полет российского сегмента МКС продолжается в штатном режиме, жизни и здоровью космонавтов ничто не угрожает, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. По данным госкорпорации, специалисты Центра управления полетами (ЦУП) контролируют функционирование всех систем корабля «Союз МС-22».

«Температура в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах — около +30 градусов Цельсия», — отметили в Роскосмосе.

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Тесты показали, что неисправностей нет. Рабочая группа выясняет причины нештатной ситуации и вырабатывают рекомендации для дальнейших действий космонавтов. На Байконуре идет подготовка к запуску корабля «Союз МС-23». В корпорации не исключили, что она может быть ускорена.

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Ранее в Роскосмосе заявили, что предпосылок для срочного спуска космонавтов с МКС нет. До этого в госкорпарции говорили о повреждении обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22», из-за которой прервался выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

Как напомнило ИА Nation News, проблемную часть корабль обследовали с помощью установленных на роботе-манипуляторе ERA камер. Снимки передали специалистам в Центр управления полетами.