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    07 сентября 2020, 12:32

    Стала известна дата окончания клинических испытаний вакцины от «Вектора»

    Александра Ломейко

    Клинические испытания вакцины от COVID-19, созданной ГНЦ «Вектор», должны завершиться к 30 сентября. Сроки озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую процитировал «Интерфакс».
    Стала известна дата окончания клинических испытаний вакцины от «Вектора»

    Специалисты центра направили свои усилия на одну вакцину — пептидную, основа которой — пептидные антигены.

    «Она сегодня завершается в части клинических исследований, финальный день — 30 сентября», — уточнила Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

    Об успешном завершении первого этапа исследований вакцины «Вектора» стало известно 3 сентября. Стартовал второй этап. Временное регистрационное удостоверение препарат может получить по укороченной схеме — после успешных итогов второго этапа.

    Ранее глава Роспотребнадзора заметила, что коронавирусом в России переболели 0,6% населения. Чтобы выявить COVID-19, отечественные специалисты используют 170 диагностических тест-систем.

    К следующему лету, когда в стране от инфекции привьют большинство россиян, коронавирус удастся победить.

    Новости SMI.FM