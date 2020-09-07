Стала известна дата окончания клинических испытаний вакцины от «Вектора»

Специалисты центра направили свои усилия на одну вакцину — пептидную, основа которой — пептидные антигены.

«Она сегодня завершается в части клинических исследований, финальный день — 30 сентября», — уточнила Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

Об успешном завершении первого этапа исследований вакцины «Вектора» стало известно 3 сентября. Стартовал второй этап. Временное регистрационное удостоверение препарат может получить по укороченной схеме — после успешных итогов второго этапа.

Ранее глава Роспотребнадзора заметила, что коронавирусом в России переболели 0,6% населения. Чтобы выявить COVID-19, отечественные специалисты используют 170 диагностических тест-систем.

К следующему лету, когда в стране от инфекции привьют большинство россиян, коронавирус удастся победить.