России предсказали победу над коронавирусом к следующему лету

Россия справится с коронавирусом к следующему лету. К этому времени будут привиты большинство жителей страны.

«Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидемический процесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — рассказал директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

Он добавил, что за 12 месяцев можно будет произвести 80 миллионов доз вакцины от коронавируса. Имеющиеся мощности позволят сделать это.

Гинцебург напомнил, что вакцина от коронавируса создавалась «не на пустом месте», а на научной и материальной базе, которые формировались в течение долгих лет. Таким же способом удалось получить эффективную и безопасную вакцину от Эболы. По словам Гинцбурга, это позволило создать препарат в короткие сроки. Плюс ученых подгоняла «ответственность перед собой и научным сообществом». Александр Гинцбург пояснил, что это была «гонка с инфекцией».

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в мире достигло 27 миллионов человек. От болезни погибли 882 тысяч жителей планеты.