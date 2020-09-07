Роспотребнадзор назвал долю россиян, переболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в понедельник с докладом по инфекционным болезням. По ее словам, 0,6% россиян переболели коронавирусом.

Анна Попова сообщила, что всего в России с января переболели коронавирусом 0,6% населения страны, сообщает ТАСС. Кроме того, для выявления коронавируса в стране используются 170 диагностических тест-систем.

«На сегодняшний день Россия — лидер по количеству обследованных на 100 тысяч населения», — сообщила Попова.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что 30 сентября завершится клиническое исследование российской вакцины от коронавируса. Помимо этого, с 3 сентября во всех субъектах России ученые начали исследовать наличие коронавирусной инфекции в воде и пищи.

В понедельник в Москве начали медицинское обследование первых участников третьего этапа испытаний вакцины, сообщает «Интерфакс». Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заявку на участие подали более 25 тысяч человек.