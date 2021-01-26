Сон после обеда может предотвратить деменцию
Совместное исследование Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун было опубликовано в журнале General Psychiatry.
Ученые выяснили, что особенно хорошо послеобеденный сон влияет на организм пожилого человека. Он действует как защитная реакция и помогает предотвратить снижение когнитивных функций, деменцию.
По результатам теста на наличие деменции MMSE выяснилось, что показатели когнитивных способностей оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.
Авторы исследованию пришли к выводу, что сон регулирует имунный ответ организма и явлется реакцией на воспаление. Люди с высоким уровнем воспаления чаще спят, а воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. Предотвратить это воспаление может дневной сон.
При этом желание спать днем, по мнению ученых, связано с малоподвижным образом жизни и нарушением циркуляции пептидных гормонов, которые регулируют энергетический обмен.