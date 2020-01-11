Школьник три дня стажировался в NASA и нашел новую планету

Десятиклассник Вольф Кукер решил пройти стажировку в NASА и на третий день работы смог разглядеть в телескоп странную тень. Как оказалось, школьник увидел новую планету и помог сделать ученым открытие.

Как пишет CNBC, летом Кукер получил предложение отправиться на два месяца стажироваться в Центр космических полетов имени Годдарда (NASA). Его первое задание заключалось в том, чтобы исследовать изменения яркости звезд с помощью телескопа TESS. Проект TESS Planet Huners дает возможность добровольцам помогать в поиске новых планет ученым.

По словам Кукера, он решил просмотреть все, что уже нашли волонтеры в системе из двух звезд. Во время изучения данных школьник заметил странную тень на орбите.

«Примерно через три дня моей стажировки я увидел тень от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было затмение, но время было неправильным. Это оказалась планета», — рассказал старшеклассник.

Специалисты NASA подтвердили, что Кукер нашел новую планету. Ученые отметили, что такие планеты трудно обнаружить программному обеспечению, но с этим «хорошо справляется человеческий глаз».

Находку школьника назвали TOI 1338b. Эта планета вращается вокруг двух звезд и расположена на расстоянии 1,3 тысячи световых лет от Земли.

«Я обнаружил планету, у которой две звезды, вокруг которых она вращается. Итак, если сравнить с родным миром Люка [Скайуокера] Татуином — во время каждого заката будут видны сразу две звезды», — заключил Кукер.

В начале января ученые NASA нашли еще одну планету — TOI 700d. По своим размерам она оказалась двойником Земли, пишет РИА ФАН.