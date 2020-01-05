Сближение с Солнцем не скажется на самочувствие землян

Сближение Земли и Солнца не повлияет на самочувствие людей. Утром 5 января наша планета оказалась со светилом на максимально близком расстоянии.

«С магнитной активностью и ситуацией магнитных бурь на Земле это никак не связано, потому что магнитные бури способна вызывать солнечная активность… Это событие (сближение — прим. ред.), которое мы не наблюдаем, которое никак не ощущаем», — сказала телеканалу «Звезда» научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она объяснила, что сближение происходит потому, что Земля движется не по круглой, а по эллиптической орбите, а значит в какой-то момент планета приближается к Солнцу, а в какой-то, наоборот, отдаляется от него. Рублева назвала мифом мнение, что при приближении к Солнцу на Земле становится теплее, ведь самой близкой точки планета достигает в январе.

Ближайшую к Солнцу точку Перигелия Земля прошла в 10:48 по московскому времени 5 января. Расстояние составило более 147 миллионов километров. Дальше всего от Солнца Земля будет находиться в начале июля — на расстоянии более чем 152 миллиона километров.