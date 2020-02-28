Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе

Ученые зафиксировали в космосе самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. Он произошел в сверхскоплении Змееносца.

Взрыв сверхмассивной черной дыры зафиксировали ученые из Международного центра радиоастрономических исследований. Об этом сообщил сайт EurekAlert.

Взрыв произошел на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли. Его мощность превышала предыдущего рекордсмена в пять раз.

«Мы уже наблюдали вспышки в центрах галактик, но эта действительно очень мощная. И мы не знаем ее причин», — отметила профессор Мелани Джонстон-Холлитт из австралийского университета Кертин.

Она рассказала, что взрыв происходил несколько сотен миллионов лет, как будто все это было в замедленном движении. Внешне явление напоминало извержение вулкана, сорвавшее вершину горы. Только кратер, который образовался в результате взрыва, такого размера, что в него можно вложить 15 галактик, подобных Млечному Пути.

По словам исследователей, эту полость ученые замечали и раньше, но отвергали теорию о том, что она образовалась в результате выброса энергии.

Причина взрыва пока не установлена. Ученые планируют удвоить количество антенн, чтобы провести более тщательные наблюдения.