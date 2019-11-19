Современные представления о Вселенной признали ошибочными

По данным, которые получила космическая обсерватория Planck в ходе измерения космического микроволнового фона, значение постоянной Хаббла составляет 67,31 километра в секунду на мегапарсек. Другие методы исследования, в свою очередь, выдают иные цифры — постоянная Хаббла колеблется от 73,3 до 76,5 километра в секунду на мегапарсек.

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Все методы определения этого показателя можно разделить на две группы, несмотря на их больше число. В рамках одной из них разброс значений не сильно велик, в то время как между самими группами показатели отличаются настолько, что эту разницу нельзя списать на стандартные погрешности в измерении.

Объяснением этому может являться недостаток стандартной космологической модели «Лямбда-CDM» (ΛCDM) — именно она позволяет вывести постоянную Хаббла, основываясь на данных о микроволновом фоне (реликтовом излучении). Тем не менее, она успешно объясняет его структуру, распределение галактик во Вселенной, скорость расширения вакуума и обилие легких атомов, поэтому космологи не отказываются от нее.

Авторы статьи уверены, что эту модель необходимо лишь изменить, причем так, чтобы не затронуть ее ключевые характеристики. К примеру, нововведения могут коснуться той части, что относится к эволюции Вселенной еще до формирования космического микроволнового фона. Авторы идеи предлагают взять за основу предположение, сходя из которого через некоторое время поле Большого Взрыва мог произойти интенсивный всплеск темной энергии. Именно она расширила Вселенную быстрее, чем рассчитывалось ранее.