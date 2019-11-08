NASA зафиксировало мощный термоядерный взрыв в космосе

Питер Булт из Центра космических полетов имени Годдарда уверен, что за этим импульсом стоит выброс энергии от термоядерного взрыва на поверхности пульсара.

Как сообщил сайт Phys.org, сигнал получили 19 августа 2019 года. Эксперты отметили, что это самый мощный всплеск излучения, который когда-либо фиксировал NICER.

По мнению ученых, сигнал исходил от объекта SAX J1808.4-3658.

«Мы увидели двухступенчатое изменение яркости, которое, как мы думаем, былo вызванo выбросом отдельных слоев с поверхности пульсара, а также другие особенности, которые помогут нам расшифровать физику этих мощных событий», — рассказал Булт.