Россиянам через два года собрались показывать рекламу прямо на небе

Вы думали, что рекламу уже впихнули везде, куда только можно? Но нет, через два года объявления могут появиться прямо над вашей головой. Ученые запустят в космос два микроспутника с лазерными диодами, которые будут транслировать изображение на небо.

«Мы завезем два аппарата на МКС на грузовом корабле „Прогресс“, где будет смонтирован контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться», — рассказал ТАСС директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

Он добавил, что эти микроспутники станут частью тех, которые запустят в будущем на орбиту. Эксперимент получил название «Созвездие». Устройства оснастили панелью с лазерными диодами. Они создают свет такой мощности, что его можно увидеть на Земле.

По словам Диваева, с помощью этих устройств специалисты смогут делать любые послания, в том числе создавать рекламу.

«Идея в том, чтобы максимально коммерциализировать возможности космоса в обычных земных запросах», — заключил он.

Ученые планируют начать эксперимент в 2022 году. Его реализацией занимаются «Avant Space» и «КосмоЛаб». Обе компании — резиденты «Сколково».

Пока одни готовят рекламу из космоса, другие привозят лунный грунт. В начале февраля Роскосмос пообещал к 2027 году доставить на Землю пару килограммов лунного грунта.