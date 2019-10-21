Умные роботы. Что показало Подмосковье на выставке разработок в «Сколково»

«Ведроид» и робот-поисковик для МЧС. В центре «Сколково» представили отечественные инновационные разработки. Свои стартапы российские компании презентовали на конгрессе цифрового развития.

Например, клининговая компания из Якутии привезла «Ведроида». Это робот-уборщик, который способен заменить до пяти человек. Убирает он только в больших складских помещениях, боится людей и ступенек: площадку, где проходит выставка, подмести отказался из-за большого количества зрителей. Но разработчики рассказали, что «Ведроиды» пользуются бешеным успехом, заказывают по 200-300 штук. Однако небольшая компания в таких объемах пока производить роботы-уборщики не может. В «Сколково» робота везли на машине, поэтому пришлось отправлять его почти за месяц.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один стартап представила Московская область. Это робот-поисковик Sea drone, который изначально предназначался для работы над водной поверхностью. Но им уже заинтересовались в МЧС Подмосковья. Ведомство планирует закупить такие беспилотники для поиска людей и очагов лесных пожаров. Преимущество робота в том, что он функционирует на бензине и может автономно работать до четырех часов. Но продемонстрировать способности своей разработки авторы не смогли. Из-за проходящего в соседнем здании форума «Открытые инновации» полеты над центром «Сколково» запретили.

Источник фото: телеканал «360»

«Там будет камера оптического диапазона для определения лесных пожаров, второе — это мобильная связь. Идея: человек потерялся в лесу, но у него не сел телефон. Мы поднимаем станцию и определяем даже в глухом лесу в радиусе километра человека», — отметил Вячеслав Барбасов генеральный директор компании-разработчика.

Источник фото: телеканал «360»

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Еще один проект, который скоро оценят жители Подмосковья — это теплые скамейки. Пользователи портала «Добродел» уже проголосовали за их установку. Но пока в России их всего 25 — в Москве и Мурманске. Любой человек может подключиться по Wi-Fi к лавочке, установить нужную температуру и мощность.