Роскосмос привезет лунный грунт по 300 млн за кило

Роскосмос пообещал к 2027 году доставить на Землю пару килограммов лунного грунта. Миссия обойдется почти в 600 миллионов рублей.

В 2027 году Роскосмос рассчитывает отправить к Луне посадочную станцию «Луна-28» («Луна-Грунт»). Старт миссии будет дан с космодрома «Восточный». Посадочную станцию доставит к естественному спутнику Земли ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03, сообщило РИА «Новости».

Станция опустится на поверхность Луны в районе ее южного полюса, возьмет образцы грунта, упакует их в специальный контейнер и отправит на Землю. Всего станция возьмет десять образцов лунного грунта. Масса каждого образца составит от 150 граммов. По мнению ученых, в каждом образце окажется до восьми граммов водяного льда — воды в замороженном состоянии.

Посадочная станция также доставит на Луну мини-луноход. Как рассказал руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ Максим Литвак, он будет иметь массу от 30 до 100 килограммов. Устройство сможет в течение года передвигаться по Луне со скоростью до трех километров в час на расстояние до 30 километров. У лунохода даже будет манипулятор.

Роскосмос повторит подвиг советских исследователей. В 1970–1976 годах станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» доставили на Землю 326 граммов лунного грунта.