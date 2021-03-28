Россия займется исследованием грунта Венеры
Российские ученые планируют изучить состав основных породообразующих элементов грунта Венеры. Об этом рассказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
«Чтобы провести такое исследование, мы включим в состав нашего посадочного аппарата импульсный нейтронный генератор», — предал ТАСС его слова.
Генератор с помощью импульса нейтронов облучит поверхность. В результате нейтроны будут взаимодействовать с ядрами элементов грунта Венеры и генерировать гамма-лучи. Аналогичным прибором пользуется марсоход NASA Curiosity.
Тем не менее Россия пока не начала разработку прибора. Это еще только в планах. Дело в том, что ученые ждут финансирования.
Несколько дней назад стало известно, что в России начали разработку человекоподобного робота, который будет находиться снаружи МКС. Робототехническая система «Теледроид» должна появиться в 2025 году. «Теледроид» будет выглядеть как торс человека без ног. Он сможет перемещаться между модулями станции на манипуляторе.