Космический грузовик «Прогресс» установил рекорд длительности полета

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который был запущен 25 апреля 2020 года, сейчас пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Он установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства, сообщило РИА «Новости».

По предварительным данным, расстыковка корабля от станции запланирована на 27 апреля. Получается, «Прогрессу МС-14» предстоит находиться в космосе как минимум 367 суток.

Раньше рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993–1994 годах летал на орбите 337 суток, в том числе в составе станции «Мир».

Корабли «Прогресс» нужны для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. За 43 года эти корабли запускали 168 раз. Известно, что три из них до МКС так и не добрались из-за аварий ракет-носителей. Это было в 2011, 2015 и 2016 годах.

В России начали разработку человекоподобного робота, который будет находиться снаружи МКС. Робототехническая система «Теледроид» должна появиться в 2025 году. Робот сможет перемещаться между модулями станции на манипуляторе.