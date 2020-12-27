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    27 декабря 2020, 14:23

    Россия пока не станет испытывать «Спутник V» совместно с AstraZeneca

    Алена Макаренко

    Россия намерена использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» без компонента препарата AstraZeneca от фармацевтической компании Великобритании и Швеции. Подробностями испытаний комбинации двух вакцин поделился в эфире «России 1» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
    Россия пока не станет испытывать «Спутник V» совместно с AstraZeneca

    «Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат „Спутник V“ в классическом варианте, в котором он существует», — раскрыл он детали.

    О совместных клинических испытаниях «Спутника V» и вакцины от коронавируса AstraZeneca Гинцбург рассказал 21 декабря. Две технологические платформы, на которых созданы медицинские препараты, очень похожи. Комбинация препаратов создаст более продолжительную защиту от вируса, говорил тогда глава центра.

    В мире готово несколько вакцин против коронавируса. В России зарегистрировано два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация «Спутником V» стартовала в Москве 5 декабря. Москвичи старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса начиная с 28 декабря. Эффективность защиты людей старше 60 лет от ковида составляет 90%.

    В США и Великобритании граждан прививают препаратом компаний Pfizer/BioNTech. А еще в Америке разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.