Россия пока не станет испытывать «Спутник V» совместно с AstraZeneca

«Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат „Спутник V“ в классическом варианте, в котором он существует», — раскрыл он детали.

О совместных клинических испытаниях «Спутника V» и вакцины от коронавируса AstraZeneca Гинцбург рассказал 21 декабря. Две технологические платформы, на которых созданы медицинские препараты, очень похожи. Комбинация препаратов создаст более продолжительную защиту от вируса, говорил тогда глава центра.

В мире готово несколько вакцин против коронавируса. В России зарегистрировано два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация «Спутником V» стартовала в Москве 5 декабря. Москвичи старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса начиная с 28 декабря. Эффективность защиты людей старше 60 лет от ковида составляет 90%.

В США и Великобритании граждан прививают препаратом компаний Pfizer/BioNTech. А еще в Америке разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.