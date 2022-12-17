Наука 17 декабря 2022, 00:31 Предпосылок для срочного спуска космонавтов с МКС нет — Роскосмос Роскосмос: Предпосылок для использования рекомендаций для срочного спуска с МКС нет Публичное достояние

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Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) направили на МКС новые рекомендации по срочному спуску для корабля «Союз МС-22». Однако в Роскосмосе заверили, что предпосылок для их использования нет. Эту информацию передал ТАСС.

«Такие инструкции на корабле имеются всегда и они регулярно обновляются. В ЦУП подчеркнули, что никаких предпосылок для использования данных инструкций нет», — прокомментировали в государственной корпорации.

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На МКС продолжается полет российских участников 68-й длительной экспедиции — Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной. В сообщении на сайте Роскосмоса указано, что космонавты проводят испытания 3D-принтера, созданного РКК «Энергия» имени Королева совместно с Томским политическим университетом и Томским государственным университетом. Устройство было доставлено на станцию минувшим летом на грузовом корабле «Прогресс МС-20».

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Ранее стало известно об изменении температурного режима на корабле «Союз МС-22». Однако это обстоятельство не угрожает жизни космонавтов, подчеркнули в корпорации.