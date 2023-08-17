Технологии 17 августа 2023, 18:05 «Луна-25» сфотографировала южный полярный кратер Зееман на поверхности спутника Земли Станция «Луна-25» сделала снимок кратера Зееман на лунной поверхности Роксосмос

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Автоматическая станция «Луна-25» запечатлела лунную поверхность телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Первая со времен Советского Союза российская станция совершает полет по круговой орбите искусственного спутника Луны. Она сфотографировала южный полярный кратер Зееман. Он расположен на обратной стороне Луны. Координаты его центра соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

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Как уточнили в госкорпорации, кратер Зееман не виден с Земли. Он является уникальным объектом на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей.

«Высота окружающего его вала достигает восемь километров над поверхностью относительно ровного дна», — подчеркнули в Роскосмосе.

Днем 16 августа станция вышла на орбиту Луны, а сегодня измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности естественного спутника Земли.

Полученные снимки стратегически важны, так как существенно дополнили имеющиеся сведения о кратере Зееман. Первое в мировой истории изображение обратной стороны Луны получила советская автоматическая станция «Луна-3» еще в октябре 1959 года.