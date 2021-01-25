Рогозин опроверг отстранение России от лунной программы

Глава Роскосмоса заявил, что Россия никогда не входила в экспертную группу по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Более того, по словам Дмитрия Рогозина, страна не заинтересована в этой программе, так как есть отечественная.

«Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, — это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это не интересно. У России есть своя программа исследований Луны. С 2028 года мы планируем начать пилотируемую лунную программу», — сообщил Рогозин в своемTelegram-канале.

Он отметил, что в эту группу Россия не входила, поэтому она не может быть из нее исключена. Рогозин обратил внимание, что NASA присылало несколько раз разные документы и проводило брифинг. Но, как добавил Рогозин, Россия неоднократно заявляла, что готова принять участие в проекте, «где все участники равноправны».

«По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе», — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса.

Тем не менее Роскосмос продолжит общение с американской стороной касательно вопросов, представляющих взаимный интерес.

29 октября NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В России также ведется разработка «ядерного буксира», предназначенного для исследования Луны и дальнего космоса.

Информация об исключении России из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway появилась на сайте РИА «Новости». Решение, по словам источника агентства, было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.