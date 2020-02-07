Почему на Земле не могут услышать сигналы инопланетян? Объяснил ученый

Вопрос внеземных цивилизаций уже очень давно стоит перед учеными всего мира. Пока у них нет необходимого оборудования, чтобы услышать возможные сигналы инопланетян. Те, в свою очередь, не могут обнаружить сообщения с Земли.

«Для того, чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает», — объяснил ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ и глава научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН Александр Панов. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению ученого, общую мощность радиоизлучения с Земли можно сопоставить с солнечным излучением. Это говорит о том, что «в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум». Однако те приборы, которые сейчас существуют, не могут разложить радиошум на осмысленные данные.

Ученые разных стран продолжают поиск внеземных цивилизаций через радиосигналы. Работы они проводят в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence — «Поиск внеземного разума»). Первые трансляции сигналов начались еще в 1909 году, но пока с Земли удалось отправить радиоволны чуть более чем на 100 световых лет. При этом размеры Млечного Пути составляют более 100 тысяч световых лет.