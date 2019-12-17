В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования. Они считают, что примерно миллиард лет назад в этом районе почти одновременно взорвались сотни тысяч сверхновых звезд.

Как сообщила пресс-служба обсерватории, около 80% звезд в центральном регионе Млечного Пути образовались в первые годы существования Галактики, между восемью и 13,5 миллиардами лет назад. За этим начальным периодом звездообразования последовало около шести миллиардов лет, в течение которых родилось очень мало звезд. Все закончилось интенсивным взрывом звездообразования около миллиарда лет назад. В течение менее 100 миллионов лет звезды с общей массой, возможно, достигающей нескольких десятков миллионов Солнц, образовались в центральной области Галактики.

«Звезды в нашей Галактике формировались далеко не постепенно, как считалось раньше. Эта вспышка активности была одним из самых энергетических событий во всей истории Млечного Пути. Тогда в его ядре сложились такие же условия, которые существовали в первых галактиках Вселенной, где возникали сотни новых звезд каждый год», — привела пресс-служба обсерватории слова Франсиско Ногерас-Лара.

Астрономы считают, что около четверти существующих сейчас галактик пережили столкновения и слияния с себе подобными. Они происходят почти постоянно. Частота подобных катаклизмов могла быть во время первых эпох Вселенной гораздо выше. Раньше ученые считали, что наша Галактика не переживала подобных вспышек звездообразования. Сейчас понятно, что это мнение было ошибочным.

В конце лета ученые Австралийского национального университета обнаружили следы одной из первых звезд Вселенной. Она образовалась в результате взрыва миллиарды лет назад в 35 тысячах световых лет от Солнечной системы.