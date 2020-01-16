Поблизости от Солнечной системы найдена гигантская планета

Проксима Центавра является ближайшей к Солнечной системе звездой, до нее «всего» 4,2 световых года. Ученые обнаружили, что вокруг нее вращается планета Проксима С, которую, скорее всего, можно отнести к классу суперземли.

Однако исследователи из Национального института астрофизики Италии до конца не уверены, что она существует. Как сообщило издание Science Alert, потенциальный объект был обнаружен в ходе наблюдений за лучевой скоростью звезды. Выяснилось, что ее положение немного меняется, эта активность может указывать на наличие другой планеты.

Астрофизики считают, что Проксима С, если она существует, непригодна для обитания. Из-за большого расстояния от звезды она вероятно, замерзла или окутана удушающей водородно-гелиевой атмосферой. Тем не менее, ее близость к Солнечной системе предлагает уникальную возможность изучить другую звездную систему.

С другой стороны, суперземли обычно образуются рядом со «снеговой линией», там, где, жидкая вода замерзает. Проксима С обнаружилась намного ближе. Ее существование может поставить под сомнение существующую теорию.

Команда намерена продолжить исследования с помощью телескопа Gaia. Запущенный в 2013 году космический телескоп составляет трехмерную карту галактики. Он уже собрал достаточно данных, которые могут подтвердить или опровергнуть существование новой планеты.

В декабре 2019 года стало известно, что ученые с помощью радиотелескопа MeerKAT увидели галактики размером с Млечный Путь.