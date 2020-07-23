Патологоанатомы узнали о влиянии коронавируса на сердце

Коронавирус не вызывает типичного поражения сердечной мышцы — миокардита, как это считалось ранее. С таким предположением выступили патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане, которые провели серию вскрытий.

Об изменениях в телах умерших от COVID-19 рассказал профессор Ричард Вандер Хайде. Его слова привело EurekAlert.

Исследователи выяснили, что коронавирус может воздействовать на сердце иным путем.

Ученые выдвинули несколько теорий, которые нуждаются в дальнейшем изучении. Профессор полагает, что это поможет лучше узнать все о новой инфекции. А значит, потом врачи смогут назначать эффективное лечение.

Коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце, выяснила команда патологоанатомов. При этом SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не замечен в клетках сердечной мышцы. Специалисты обнаружили вирусную инфекцию в клетках мелких кровеносных сосудов.

Исследователи вскрыли тела 22 пациентов, которые скончались от коронавируса. Среди них были 10 мужчин и 12 женщин в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства из них зафиксировали высокое кровяное давление, у половины — диабет II типа, 41% страдал от ожирения.

Ранее российские врачи провели более 26 миллионов тестов на COVID-19. Медики продолжают наблюдать за здоровьем свыше 267 тысяч пациентов.

Число бессимптомных случаев COVID-19 возросло в Приморье. Сейчас коронавирус распространяется в основном среди жителей в возрасте 30-50 лет и преобладает среди офисных работников.