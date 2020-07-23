Российские врачи провели более 26 млн тестов на COVID-19

За время распространения коронавируса российские медики провели более 26 миллионов исследований на выявление инфекции. Врачи продолжают наблюдать за здоровьем более 267 тысяч человек.

«В РФ проведено более 26 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 267 315 человек», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки врачи провели 296 тысяч тестов на коронавирус. Все исследования на COVID-19 проводятся в 808 лабораториях. Из них 109 лабораторий принадлежат Роспотребнадзору, 556 находятся при государственных медицинских организациях и 143 лаборатории являются частными.

По состоянию на 22 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 789 190 человек. Вылечить и выписать после инфицирования удалось 572 053 пациентов. Скончались после заболевания 12 745 человек.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков сообщил, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется в России не менее чем через полгода. Для выхода препарата необходимо создать соответствующую инфраструктуру.