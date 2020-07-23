Российские врачи провели более 26 млн тестов на COVID-19
«В РФ проведено более 26 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 267 315 человек», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки врачи провели 296 тысяч тестов на коронавирус. Все исследования на COVID-19 проводятся в 808 лабораториях. Из них 109 лабораторий принадлежат Роспотребнадзору, 556 находятся при государственных медицинских организациях и 143 лаборатории являются частными.
По состоянию на 22 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 789 190 человек. Вылечить и выписать после инфицирования удалось 572 053 пациентов. Скончались после заболевания 12 745 человек.
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков сообщил, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется в России не менее чем через полгода. Для выхода препарата необходимо создать соответствующую инфраструктуру.