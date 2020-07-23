Приморские власти предупредили о росте бессимптомных случаев COVID-19

В Приморье растет число бессимптомных случаев COVID-19. Сейчас коронавирус распространяется преимущественно среди населения в возрасте от 30 до 50 лет и преобладает среди офисных работников.

Носители SARS-CoV-2,у которых инфекция никак себя не проявляет, наиболее опасны для окружающих. Об этом напомнили в пресс-службе правительства региона.

«Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания. <…> Эти люди продолжают ходить на работы, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус», — подчеркнула замглавного санитарного врача Приморья Светлана Морозова.

По имеющимся данным, распространение вируса сейчас наиболее четко прослеживается в возрастной группе 30-50 лет. Среди тех, кто работает в офисах, случаи инфицирования преобладают.

Специалисты призвали людей соблюдать необходимые меры безопасности — носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию. Важно, чтобы соответствующие требования выполнялись и на предприятиях.

За сутки в Приморском крае выявили 110 новых случаев COVID-19. Их число достигло 5948. Скончался 68-летний мужчина: болезнь у него протекала тяжело и была осложнена хроническими заболеваниями. Выздоровели еще 84 человека, всего поправившихся — 4434. В регионе до сих пор действует режим повышенной готовности.