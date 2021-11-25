Новую тест-систему для выявления COVID-19 зарегистрировали в России

Экспресс-тест на коронавирус создали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске. Его уже зарегистрировал Росздравнадзор. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

«Институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Известно, что для проведения анализа не нужно иметь дорогостоящее оборудование, которое устанавливается в стационарных лабораториях. Кроме того, экспресс-тест будет работать быстрее, чем ПЦР. В будущем тест от ученых РАН намерены использовать в медучреждениях России, а также продавать за рубеж.

Сейчас в России наиболее распространен ПЦР-тест на коронавирус. Мазок берут из носоглотки. Ранее срок предоставления результатов составлял 48 часов, сейчас он сократился до 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Осенью в Москве ввели бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Его можно сделать в ряде МФЦ и торговых центров столицы. В среду, 24 ноября, появилась информация о том, что бесплатно такую услугу могут получить все россияне.

Однако это возможно в трех случаях: если у человека есть признаки простуды и некоторые симптомы, характерные для ковида, нужно подтвердить положительный результат экспресс-теста или понять, выздоровел ли человек после COVID-19. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на заявление научного руководителя Общества специалистов профилактической медицины, доктора медицинских наук Сергея Токарева.