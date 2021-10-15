Максимальный срок выполнения теста на коронавирус в России сократили до суток

Роспотребнадзор сократил максимальный срок выполнения теста на коронавирус в два раза. Если раньше он составлял 48 часов, то по новому постановлению он должен быть не больше суток.

Согласно документу, срок получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус не должен превышать 24 часов с момента, когда биоматериал поступил в лабораторию. Постановление было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Ранее на фоне вспышки случаев заболевания ковидом в Москве ввели бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 10 МФЦ и 10 популярных торговых центрах и общественных местах. Также такая система заработала в 10 школах.

Во всех регионах был усилен контроль за масочным режимом. В некоторых субъектах власти усилили ограничительные меры: ввели QR-коды для посещения кафе, ресторанов, театров, кино и спортивных мероприятий.

Сегодня ежесуточный прирост по коронавирусу поставил новый рекорд. В стране выявили 32 196 случаев заражения.