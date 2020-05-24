    24 мая 2020, 11:13

    Назван срок окончания испытания российского препарата от COVID-19

    Алена Макаренко

    Клинические испытания российского препарата от COVID-19 «Фавипиравир» планируется завершить через четыре-восемь недель. Это данные главного уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря, отвечающего за выполнение протокола исследований препарата в России.

    Речь идет о лекарстве под торговым названием «Арепливир», сообщило «РИА Новости».

    Испытания проведут на нескольких сотнях пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где препарат производится. На первом этапе медицинский препарат дадут только больным средней степени тяжести.

    Схема лечения пациентов фавипиравиром уже разработана. В среднем процедура займет не больше недели.

    «Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том и другом направлении», ― сказал Пушкарь.

    После окончания клинических испытаний документы передадут на регистрацию.

    Доклинические испытания препарата на разных моделях животных показали, что фавипиравир действует именно на вирус. «Арепливир» уничтожает его за пять-шесть дней, добавило агентство.

    Первые 60 добровольцев уже испытали на себе действие фавипиравира. Уже на пятый день терапии 60% из них имели отрицательный результат теста на коронавирус.

    Первые результаты исследования вакцины от коронавируса появятся в России в начале июля.