Назван срок окончания испытания российского препарата от COVID-19

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 «Фавипиравир» планируется завершить через четыре-восемь недель. Это данные главного уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря, отвечающего за выполнение протокола исследований препарата в России.

Речь идет о лекарстве под торговым названием «Арепливир», сообщило «РИА Новости».

Испытания проведут на нескольких сотнях пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где препарат производится. На первом этапе медицинский препарат дадут только больным средней степени тяжести.

Схема лечения пациентов фавипиравиром уже разработана. В среднем процедура займет не больше недели.

«Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том и другом направлении», ― сказал Пушкарь.

После окончания клинических испытаний документы передадут на регистрацию.

Доклинические испытания препарата на разных моделях животных показали, что фавипиравир действует именно на вирус. «Арепливир» уничтожает его за пять-шесть дней, добавило агентство.

Первые 60 добровольцев уже испытали на себе действие фавипиравира. Уже на пятый день терапии 60% из них имели отрицательный результат теста на коронавирус.

Первые результаты исследования вакцины от коронавируса появятся в России в начале июля.