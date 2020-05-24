Назван срок окончания испытания российского препарата от COVID-19
Речь идет о лекарстве под торговым названием «Арепливир», сообщило «РИА Новости».
Испытания проведут на нескольких сотнях пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где препарат производится. На первом этапе медицинский препарат дадут только больным средней степени тяжести.
Схема лечения пациентов фавипиравиром уже разработана. В среднем процедура займет не больше недели.
«Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том и другом направлении», ― сказал Пушкарь.
После окончания клинических испытаний документы передадут на регистрацию.
Доклинические испытания препарата на разных моделях животных показали, что фавипиравир действует именно на вирус. «Арепливир» уничтожает его за пять-шесть дней, добавило агентство.
Первые 60 добровольцев уже испытали на себе действие фавипиравира. Уже на пятый день терапии 60% из них имели отрицательный результат теста на коронавирус.
Первые результаты исследования вакцины от коронавируса появятся в России в начале июля.