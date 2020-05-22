Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях появятся в июле

Первые результаты исследования вакцины от коронавируса появятся в России уже в начале июля. Об этом сообщил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как пишет РИА «Новости», Горелов сообщил, что российские ученые уже начали испытывать на себе разработки вакцины против коронавируса нового типа. Он отметил, что прежде чем начать испытания на людях, вакцину долгое время тестируют на разных видах животных и клеточных линий. Только так можно проверить безопасность разработанного лекарственного препарата.

Учитывая, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. В нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной

По информации на 22 мая, в России зафиксировали 326 448 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались 3249 пациентов. Еще 99 825 зараженных выздоровели.

Москва и Подмосковье постепенно ослабляют ограничения, которые ввели из-за пандемии. С 25 мая в столичном регионе произойдет ряд изменений, которые затронут МФЦ, стройки и каршеринг. Уже с 23 мая в Московской области отменяют цифровые пропуска — об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. При этом режим самоизоляции и другие ограничения продолжат действовать как минимум до 31 мая.

Ограничения начали снимать и в других регионах страны. Подробнее о ситуации в Центральном федеральном округе рассказал Информационный центр по коронавирусу России.