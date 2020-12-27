Назван неожиданный симптом рака печени

«Это тонкий предупреждающий признак», — рассказали специалисты.

Другие признаки заболевания: потеря аппетита, слабость, тошнота, боли в правой части живота, вздутие, пожелтение кожи и белков глаз.

«Все это может быть вызвано и другими заболеваниями, но все же необходимо обратиться к врачу», — предупредили авторы рекомендаций.

На развитие рака влияют злоупотребление алкоголем, лишний вес, генетическая предрасположенность и сахарный диабет.

Ранее специалисты озвучили тревожные симптомы, которые могут говорить о раке желудка на ранней стадии. К ним относятся нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса, одышка. Не стоит беспокоиться, если данные симптомы появляются на короткое время и нерегулярно.

Для профилактики развития онкологических заболеваний необходимо включить в рацион продукты, богатые витамином D. В большом количестве он содержится в молоке, яйцах, печени трески и селедке.