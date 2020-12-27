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    27 декабря 2020, 17:37

    Назван неожиданный симптом рака печени

    Алена Макаренко

    Бледный цвет кала может говорить о развитии рака печени. Неожиданный симптом онкологии упоминается в памятке благотворительной организации по борьбе с онкологией имени Дугласа Макмиллана, сообщило Daily Express.
    Назван неожиданный симптом рака печени

    «Это тонкий предупреждающий признак», — рассказали специалисты.

    Другие признаки заболевания: потеря аппетита, слабость, тошнота, боли в правой части живота, вздутие, пожелтение кожи и белков глаз.

    «Все это может быть вызвано и другими заболеваниями, но все же необходимо обратиться к врачу», — предупредили авторы рекомендаций.

    На развитие рака влияют злоупотребление алкоголем, лишний вес, генетическая предрасположенность и сахарный диабет.

    Ранее специалисты озвучили тревожные симптомы, которые могут говорить о раке желудка на ранней стадии. К ним относятся нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса, одышка. Не стоит беспокоиться, если данные симптомы появляются на короткое время и нерегулярно.

    Для профилактики развития онкологических заболеваний необходимо включить в рацион продукты, богатые витамином D. В большом количестве он содержится в молоке, яйцах, печени трески и селедке.