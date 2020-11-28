Мясников перечислил продукты для профилактики рака

Для профилактики развития онкологических заболеваний необходимо употреблять продукты, которые богаты витамином D. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Современные исследования выявили, что витамин D снижает риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака толстого кишечника, заболеваний сердца и инсульта, участвует в регуляции кровяного давления. А ряд испытаний показал положительную роль этого витамина в профилактике и терапии туберкулеза», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, большое количество витамина D содержат такие продукты, как молоко, яйца, печень трески и селедка. Всего в 100 граммах печени трески содержится суточная норма этих веществ. Съедая одно яйцо, человек получает 22% от нормы. При этом в 100 граммах селедки содержится целых 300%. Еще врач посоветовал добавить в свой рацион творог, сыр, сливочное масло и морепродукты.

Мясников подчеркнул, что организм человека способен вырабатывать только витамин D. Чтобы он синтезировался, необходимо, чтобы на кожу попал солнечный свет. Ранее медик предупредил, что ночные кошмары могут говорить о серьезных заболеваниях.