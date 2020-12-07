Врачи назвали симптомы рака желудка на ранней стадии

Стали известны тревожные симптомы, которые могут говорить о раке желудка на ранней стадии. На них стоит обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать болезнь.

Признаки опубликовал Daily Express со ссылкой на данные официального медицинского портала Cancer Research UK. В качестве симптомов, которые могут указывать на рак желудка в начальной стадии, авторы назвали:

нарушение нормальной деятельности желудка;

проблемы с глотанием;

необъяснимая потеря веса;

одышку.

Врачи предупредили, что не стоит беспокоиться, если эти симптомы появляются на короткое время и нерегуларно, а также не сопровождаются болью в области живота или тошнотой. Эти же признаки могут указывать, что пациент страдает обычным несварением желудка, которое могли вызвать сразу несколько причин. В их числе переедание, употребление жирной и острой пищи или чрезмерного количества кофеина, алкоголя, шоколада и газированных напитков. Кроме того, проблемы с несварением могут возникнуть из-за тревоги, курения или лечения антибиотиками.

Если перечисленные выше симптомы не проходят и продолжаются на протяжение двух недель, нужно обратиться к врачу и пройти обследование.