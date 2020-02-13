Мужчин назвали более уязвимыми перед коронавирусом. В России с оценкой не торопятся

В Китае выяснили, что жертвами коронавируса чаще всего становятся мужчины. Российские специалисты советуют с осторожностью относиться к таким данным, но половую избирательность некоторых патогенов признают.

Исследование в КНР провела Национальная комиссия здравоохранения, сообщила газета «Известия». Эксперты учли пол и возраст первых 425 умерших от COVID-19 в материковой части страны. Из всех подтвержденных от коронавируса смертей две трети пришлось на мужчин.

Приведенные китайцами данные включают в себя только больных с выраженными клиническими проявлениями. Поэтому в России призывают смотреть на них с долей скептики.

Директор Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заметил, что пока ученым ничего не известно о возможной частоте бессимптомных или легких форм заболевания.

«Для многих вирусов характерна различная заболеваемость у мужчин и женщин, но причины этого пока не изучены», — подчеркнул он.

Британские ученые в 2016 году пришли к выводу, что многие вирусы более опасны именно для мужчин. Женщин патоген считает более ценным хозяином, способным передавать болезнетворные инфекции через поколение. Поэтому и показатели смертности у них ниже.

Профессор и заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова подтвердила, что науке известны случаи, когда среди жертв вирусных инфекций преобладают мужчины. Но вряд ли такое утверждение применимо к COVID-19.

«В случае с коронавирусом эта версия требует серьезного научного обоснования и является лишь гипотезой», — сказала профессор.

Вирусологи предположили, что мужчины в Китае могли чаще умирать от нового вируса и по причине своей более высокой социальной активности. Они чаще общаются и жмут друг другу руки. Однако списывать половую избирательность патогена только на огрехи в статистке и социальные контакты эксперты не спешат.

Мужчины в целом находятся в зоне риска. Они меньше следят за своим здоровьем, более заядлые курильщики и иногда злоупотребляют спиртным. Эта ситуация характерна в том числе и для китайского общества.

Вирус COVID-19 уже убил 1369 человек, еще 6061 пациент выздоровел. Зараженными, по последним данным, считаются свыше 60,3 тысячи человек.