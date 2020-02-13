Вакцину от китайского коронавируса начнут тестировать через 3-4 месяца

Первые вакцины против китайского коронавируса могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом объявила главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан.

«Среднесрочные приоритеты касаются разработки вакцин и лекарств для этого заболевания. В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом», — сказала Шваминатан, ее цитирует РИА «Новости».

Глава ВОЗ добавила, что вакцина может стать доступной через 12-18 месяцев. Сейчас у ученых есть срочная задача по определению того, как вирус передается от человека к человеку и как им вообще заразились люди.

О разработке вакцин Шваминатан объявила на двухдневном саммите, который проходил в Женеве 11 и 12 февраля. В нем принимали участие около 400 экспертов. От России на него ездили представители Минздрава и Роспотребнадзора. Главной целью мероприятия стало выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать усилия по его лечению.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря, первыми заболели жители и гости Уханя. За полтора месяца им заразились 48 тысяч человек, из них скончались более 1,3 тысячи.